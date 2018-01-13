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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 лют, 2024 15:36
asti написав: mustbe написав:
Ура, заработало !
Вроде поднялись
Заработать-то оно, конечно, заработало, спасибо, а толку?!
КурсА уже такие, что...
тема каруселі мертва вже як місяць тому...банки не залишають шпаринки (навіть у 100грн на 1к дол), шукайте вдачі в біткоїнам
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Додано: Вів 13 лют, 2024 18:14
Игорь Алексеевич написав:
У банков курсы для тех, кто хочет поменять синие 2013г. на синие 2017г.))
Та це люительский вже рівень. Справжні професіонали зараз вже міняють просто 2017 рік на 2017 рік по порядку )
Востаннє редагувалось 1finanсier
в Вів 13 лют, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 18:20
prodigy написав: asti написав: mustbe написав:
Ура, заработало !
Вроде поднялись
Заработать-то оно, конечно, заработало, спасибо, а толку?!
КурсА уже такие, что...
тема каруселі мертва вже як місяць тому...банки не залишають шпаринки (навіть у 100грн на 1к дол), шукайте вдачі в біткоїнам
Ну не мертва, а просто гра перейшла зараз на гросмейстерский рівень. Банки супротівляються карусельщикам, як можуть )
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:14
Вчора трохи підкаруселив з Ексімом: 38,25/37,80,
а сьогодні Ідея: 38,45/38,20
але то вже зовсім сльози...
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