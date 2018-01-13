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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:36

  asti написав:
  mustbe написав:Ура, заработало !
Вроде поднялись
Заработать-то оно, конечно, заработало, спасибо, а толку?!
КурсА уже такие, что... :( :(


тема каруселі мертва вже як місяць тому...банки не залишають шпаринки (навіть у 100грн на 1к дол), шукайте вдачі в біткоїнам :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 18:14

  Игорь Алексеевич написав:У банков курсы для тех, кто хочет поменять синие 2013г. на синие 2017г.))

Та це люительский вже рівень. Справжні професіонали зараз вже міняють просто 2017 рік на 2017 рік по порядку )
Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 13 лют, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 18:20

  prodigy написав:
  asti написав:
  mustbe написав:Ура, заработало !
Вроде поднялись
Заработать-то оно, конечно, заработало, спасибо, а толку?!
КурсА уже такие, что... :( :(


тема каруселі мертва вже як місяць тому...банки не залишають шпаринки (навіть у 100грн на 1к дол), шукайте вдачі в біткоїнам :mrgreen:

Ну не мертва, а просто гра перейшла зараз на гросмейстерский рівень. Банки супротівляються карусельщикам, як можуть )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 20:14

Вчора трохи підкаруселив з Ексімом: 38,25/37,80,
а сьогодні Ідея: 38,45/38,20
але то вже зовсім сльози... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:52

  asti написав:Вчора трохи підкаруселив з Ексімом: 38,25/37,80,
а сьогодні Ідея: 38,45/38,20
але то вже зовсім сльози... :( :(
Вам наверное сем. врач рекомендовал больше ходить и дышать свеж. воздухом. Как раз прогулка не плохая - обменник - банк, по пути кофе попили и домой с монетами в кошел. по нолям :lol:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 22:24

  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Вчора трохи підкаруселив з Ексімом: 38,25/37,80,
а сьогодні Ідея: 38,45/38,20
але то вже зовсім сльози... :( :(
Вам наверное сем. врач рекомендовал больше ходить и дышать свеж. воздухом. Как раз прогулка не плохая - обменник - банк, по пути кофе попили и домой с монетами в кошел. по нолям :lol:
Если б только этим ограничилось...
Три часа меня стриг стажёр барбершопа...🤬🤬🤬(бесплатно), затем проверка зрения тоже бесплатно по акции, затем подбор новой оправы и линз в оптике, перед стрижкой снятие депозита в А-банке, по пути зашёл к стоматологу узнать расценки (откололась часть зуба), после этого сдача долларов в обменку и конвертация в Идее, заказ валюты, потом ежедневная опция "скупляння в АТБ".
И так каждый день... (ну почти) 🫠🫠🫠
asti
 
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