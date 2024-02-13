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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 13.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.6234 -> 37.8951 (+0.2717) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 40.5129 -> 40.8092 (+0.2963) ₴/€ 🔺🔺🔺
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 07:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Знову хтось розсердив нашого шановного автора таблиці?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 07:56

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.6234 -> 37.8951 (+0.2717) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 40.5129 -> 40.8092 (+0.2963) ₴/€ 🔺🔺🔺

Да... еле успел в Эксиме по 37,8 конвертнуть))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 07:57

  1finanсier написав:Знову хтось розсердив нашого шановного автора таблиці?

Чи карусельщики у кедах масовим заходом у табличку обвалили її? )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 09:26

Что-то где-то упало.
Разбираюсь
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 10:14

Ура, заработало !
Вроде поднялись
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 10:19

ПУМБ вже 38,3/41,4(додаток).
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 14.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.8951 -> 38.1264 (+0.2313) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 40.8092 -> 41.1212 (+0.3120) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 15.02.2024

Код: Виділити все
USD: 38.1264 -> 38.1734 (+0.0470) ₴/$ 🔺
EUR: 41.1212 -> 40.8684 (-0.2528) ₴/€ 💎💎💎
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 16.02.2024

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USD: 38.1734 -> 37.9484 (-0.2250) ₴/$ 💎💎💎💎💎
EUR: 40.8684 -> 40.7718 (-0.0966) ₴/€ 💎
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