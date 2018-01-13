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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лют, 2024 18:55
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Дешевще буде
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:30
Курсы НБУ на 19.02.2024
Додано: Суб 17 лют, 2024 01:33
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Що скажете колеги чи варто перекинутись з $ в € щоб покататись на міжнародних гірках.
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