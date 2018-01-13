|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лют, 2024 18:55
Дешевще буде
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9573
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 37.9484 -> 37.9719 (+0.0235) ₴/$ 🔺
EUR: 40.7718 -> 40.8919 (+0.1201) ₴/€ 🔺🔺
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7573
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1545 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Суб 17 лют, 2024 01:33
Що скажете колеги чи варто перекинутись з $ в € щоб покататись на міжнародних гірках.
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1223
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лют, 2024 12:14
Igor3777 написав: mustbe написав:
В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок
А как с него потом наличную валюту снимать ?
В банке Восток, других вариантов не вижу.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 3148
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лют, 2024 19:41
Чи реально в Ідеї отримати євро після валютообміну?
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лют, 2024 19:48
ihorsic Так.
-
maxim1974
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 31.10.23
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лют, 2024 19:49
mogicanin1986 Так.
-
maxim1974
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 31.10.23
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1251
|310664
|
|
|6
|5909
|
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
|
|88
|43262
|
|