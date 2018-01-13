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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 408409410411412>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 18:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Дешевще буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 19.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.9484 -> 37.9719 (+0.0235) ₴/$ 🔺
EUR: 40.7718 -> 40.8919 (+0.1201) ₴/€ 🔺🔺
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 01:33

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Що скажете колеги чи варто перекинутись з $ в € щоб покататись на міжнародних гірках.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 12:14

  Igor3777 написав:
  mustbe написав:В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок


А как с него потом наличную валюту снимать ?

В банке Восток, других вариантов не вижу.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 12:15

  ihorsic написав:Що скажете колеги чи варто перекинутись з $ в € щоб покататись на міжнародних гірках.

Если все перекинутся, то карусель сломается :mrgreen:
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 19:41

Ідея банк

Чи реально в Ідеї отримати євро після валютообміну?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 19:48

ihorsic Так.
maxim1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 19:49

mogicanin1986 Так.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:38

  mogicanin1986 написав:Чи реально в Ідеї отримати євро після валютообміну?


Реально днів через 6-8
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:47

  ukr0014959 написав:
  mogicanin1986 написав:Чи реально в Ідеї отримати євро після валютообміну?


Реально днів через 6-8

Дякую. Головне щоб привозили, бо в деяких відділеннях кажуть що нема євро підкріплення. Зробиш валютообмін і не зможеш готівку отримати(
mogicanin1986
 
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