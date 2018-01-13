лучше опираться на то что говорят в отделениях, чем на мнение форума. В Идее на Л.Толстого мне сразу сказали валюты не бывает, инкассация снижает рентабельность отделения.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:15
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:27
В связи с тем, что карусель опять практически остановилась, становится актуальной другая фича - я несколько раз уже менял синий доллар на белый у валютчиков с доплатой мне 10 коп на долларе, потом несу их в один из банков, ложу на текущий депо или карту когда там нет синего!, а через время, когда он там появляется - забираю. Деньги конечно не весть какие, но 300-500 в неделю на покушать выходит))
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:28
так прям все банки вам выдают синий тогда валютчики и сами могли бы свой белый обменять.
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:32
Карусель становится не то что не выгодной, но и опасной. Финомен начинает следить практически во всех банках. И если ежем. пополнять, снимать, то в один прекрасный день могут поставить блок. А кто любит по выходным перекидывать на карты через др. банки, то 100 пудов можно влететь. Конечно если есть доки, что получаете более 100 тыс в мес., то тогда не страшен серый волк. Но, многие кроме карусели, ещё и др. операции делают в банках, то тогда 200% можно влететь.
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:34
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:40
Сейчас начали смотреть анкеты, что там указывали. Если указали 50 тыс, то ещё есть шанс им верить, а если меньше, то девочки потом просто опустят глазки и скажут - звоните на гор. линию. А там откуда дровишки? Доки давай. А РАЙФ, доки ему даешь, пишут ещё давай. У некоторых уже пошёл третий месяц, как висят. Конечно можно уйти и закрыть счета, но др. банки тоже не полюбляют принимать монеты от др. банка, где глюкнул фин.
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:42
не, ну если заходить 40-50 раз за месяц в каждый такой банк - вероятность дико вырастает
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:43
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 лют, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:45
Вчера Спорт прислал сообщение. Инструкция, как не попасть под фин и какие нужны в случае чего документы. МТБ мне звонил, срочно приехать и переделать анкету. Так же др. тоже звонили и говорили, что зачастил играть в карусель, а в анкете не соответствуют доходы.
Спорт на гор. линии сказали, если превысите хоть на 100грн от указанной суммы в анкете, то глюкнут. Начали строго относится к суммам. Можно переделать анкету, но тогда по списку им документы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 17 лют, 2024 21:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 17 лют, 2024 21:46
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|