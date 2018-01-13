RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 409410411412>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:15

  mogicanin1986 написав:бо в деяких відділеннях кажуть що нема євро підкріплення. Зробиш валютообмін і не зможеш готівку отримати(
лучше опираться на то что говорят в отделениях, чем на мнение форума. В Идее на Л.Толстого мне сразу сказали валюты не бывает, инкассация снижает рентабельность отделения.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22261
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:27

В связи с тем, что карусель опять практически остановилась, становится актуальной другая фича - я несколько раз уже менял синий доллар на белый у валютчиков с доплатой мне 10 коп на долларе, потом несу их в один из банков, ложу на текущий депо или карту когда там нет синего!, а через время, когда он там появляется - забираю. Деньги конечно не весть какие, но 300-500 в неделю на покушать выходит))
asti
 
Повідомлень: 3795
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:28

  asti написав:В связи с тем, что карусель опять практически остановилась, становится актуальной другая фича - я несколько раз уже менял синий доллар на белый у валютчиков с доплатой мне 10 коп на долларе, потом несу их в один из банков, ложу на текущий депо или карту когда там нет синего!, а через время, когда он там появляется - забираю. Деньги конечно не весть какие, но 300-500 в неделю на покушать выходит))

так прям все банки вам выдают синий :D тогда валютчики и сами могли бы свой белый обменять.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22261
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:32

Карусель становится не то что не выгодной, но и опасной. Финомен начинает следить практически во всех банках. И если ежем. пополнять, снимать, то в один прекрасный день могут поставить блок. А кто любит по выходным перекидывать на карты через др. банки, то 100 пудов можно влететь. Конечно если есть доки, что получаете более 100 тыс в мес., то тогда не страшен серый волк. Но, многие кроме карусели, ещё и др. операции делают в банках, то тогда 200% можно влететь. :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7792
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:34

  Игорь Алексеевич написав:Конечно если есть доки, что получаете более 100 тыс в мес., то тогда не страшен серый волк. Но, многие кроме карусели, ещё и др. операции делают в банках, то тогда 200% можно влететь.
мне прокредит прямо сказал 50к в месяц, если больше - через финмон.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22261
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:40

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Конечно если есть доки, что получаете более 100 тыс в мес., то тогда не страшен серый волк. Но, многие кроме карусели, ещё и др. операции делают в банках, то тогда 200% можно влететь.
мне прокредит прямо сказал 50к в месяц, если больше - через финмон.

Сейчас начали смотреть анкеты, что там указывали. Если указали 50 тыс, то ещё есть шанс им верить, а если меньше, то девочки потом просто опустят глазки и скажут - звоните на гор. линию. А там откуда дровишки? Доки давай. А РАЙФ, доки ему даешь, пишут ещё давай. У некоторых уже пошёл третий месяц, как висят. Конечно можно уйти и закрыть счета, но др. банки тоже не полюбляют принимать монеты от др. банка, где глюкнул фин.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7792
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:42

  vitaliiangel написав:
  asti написав:В связи с тем, что карусель опять практически остановилась, становится актуальной другая фича - я несколько раз уже менял синий доллар на белый у валютчиков с доплатой мне 10 коп на долларе, потом несу их в один из банков, ложу на текущий депо или карту когда там нет синего!, а через время, когда он там появляется - забираю. Деньги конечно не весть какие, но 300-500 в неделю на покушать выходит))

так прям все банки вам выдают синий
не, ну если заходить 40-50 раз за месяц в каждый такой банк - вероятность дико вырастает :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4295
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:43

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 лют, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22261
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:45

Вчера Спорт прислал сообщение. Инструкция, как не попасть под фин и какие нужны в случае чего документы. МТБ мне звонил, срочно приехать и переделать анкету. Так же др. тоже звонили и говорили, что зачастил играть в карусель, а в анкете не соответствуют доходы.
Спорт на гор. линии сказали, если превысите хоть на 100грн от указанной суммы в анкете, то глюкнут. Начали строго относится к суммам. Можно переделать анкету, но тогда по списку им документы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 17 лют, 2024 21:50, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7792
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:46

  Игорь Алексеевич написав:МТБ мне звонил,
и мне мтб звонил. Видимо их нагнули в январе
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22261
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 409410411412>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 124, 125, 126
Scholar » Суб 13 січ, 2018 11:08
1251 310680
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2024 09:44
VLADPn
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 10:54
6 5911
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 07:40
88 43264
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 21:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (591)
17.02.2024 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.