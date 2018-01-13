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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:03

  vitaliiangel написав:
  asti написав:В связи с тем, что карусель опять практически остановилась, становится актуальной другая фича - я несколько раз уже менял синий доллар на белый у валютчиков с доплатой мне 10 коп на долларе, потом несу их в один из банков, ложу на текущий депо или карту когда там нет синего!, а через время, когда он там появляется - забираю. Деньги конечно не весть какие, но 300-500 в неделю на покушать выходит))

так прям все банки вам выдают синий :D тогда валютчики и сами могли бы свой белый обменять.

Когда у них появляется синий (Тас и Пивденный) выдают.
В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку и спустя дней десять забираю синим, если конечно не получается так, что выгоднее сдать синий и купить у них на ту же семидневку за гривну. Короче, варианты есть))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:11

  asti написав:В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку
:mrgreen: меня в 9/10 случаях в эксиме ждали белые+лекция про нбу
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:16

  asti написав:В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку и спустя дней десять забираю синим
а куда они белый девают?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:19

  vitaliiangel написав:
  asti написав:В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку и спустя дней десять забираю синим
а куда они белый девают?
Продают))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:21

  flysoulfly написав:
  asti написав:В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку
:mrgreen: меня в 9/10 случаях в эксиме ждали белые+лекция про нбу
Счёт за лекцию надеюсь хоть не выставляли?☺️☺️
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:25

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

asti написав:В Эксиме всегда синий


Оце новина. Навіть в центральному відділенні треба гризтись, щоб хоча б білим нормальним дали. Може в них щось змінилось за два місяці...
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:27

  2XL написав:
asti написав:В Эксиме всегда синий

Оце новина
Може в них щось змінилось за два місяці...
нiт!

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку
:mrgreen: меня в 9/10 случаях в эксиме ждали белые+лекция про нбу
Счёт за лекцию надеюсь хоть не выставляли?☺️☺️
за неотриману послугу? - я ж не дослушивал ни разу.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:34

  2XL написав:
asti написав:В Эксиме всегда синий


Оце новина. Навіть в центральному відділенні треба гризтись, щоб хоча б білим нормальним дали. Може в них щось змінилось за два місяці...

Це у вас там, у столицях, треба гризтись, у нас, в провінції, все спокійніше (в усіх сенсах до речі))
;) ;)
asti
 
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