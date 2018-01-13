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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 лют, 2024 22:03
vitaliiangel написав: asti написав:
В связи с тем, что карусель опять практически остановилась, становится актуальной другая фича - я несколько раз уже менял синий доллар на белый у валютчиков с доплатой мне 10 коп на долларе, потом несу их в один из банков, ложу на текущий депо или карту когда там нет синего!, а через время, когда он там появляется - забираю. Деньги конечно не весть какие, но 300-500 в неделю на покушать выходит))
так прям все банки вам выдают синий
тогда валютчики и сами могли бы свой белый обменять.
Когда у них появляется синий (Тас и Пивденный) выдают.
В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку и спустя дней десять забираю синим, если конечно не получается так, что выгоднее сдать синий и купить у них на ту же семидневку за гривну. Короче, варианты есть))
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asti
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Додано: Суб 17 лют, 2024 22:11
asti написав:
В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку
меня в 9/10 случаях в эксиме ждали белые+лекция про нбу
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flysoulfly
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Додано: Суб 17 лют, 2024 22:16
asti написав:
В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку и спустя дней десять забираю синим
а куда они белый девают?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 17 лют, 2024 22:19
vitaliiangel написав: asti написав:
В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку и спустя дней десять забираю синим
а куда они белый девают?
Продают))
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asti
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Додано: Суб 17 лют, 2024 22:21
flysoulfly написав:
asti написав:
В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку
меня в 9/10 случаях в эксиме ждали белые+лекция про нбу
Счёт за лекцию надеюсь хоть не выставляли?☺️☺️
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asti
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Додано: Суб 17 лют, 2024 22:25
asti написав:В Эксиме всегда синий
Оце новина. Навіть в центральному відділенні треба гризтись, щоб хоча б білим нормальним дали. Може в них щось змінилось за два місяці...
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2XL
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Додано: Суб 17 лют, 2024 22:27
2XL написав:
asti написав:В Эксиме всегда синий
Оце новина
Може в них щось змінилось за два місяці...
нiт!
asti написав: flysoulfly написав:
asti написав:
В Эксиме всегда синий поэтому я размещаю там белый на семидневку
меня в 9/10 случаях в эксиме ждали белые+лекция про нбу
Счёт за лекцию надеюсь хоть не выставляли?☺️☺️
за неотриману послугу? - я ж не дослушивал ни разу.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 22:34
2XL написав:
asti написав:В Эксиме всегда синий
Оце новина. Навіть в центральному відділенні треба гризтись, щоб хоча б білим нормальним дали. Може в них щось змінилось за два місяці...
Це у вас там, у столицях, треба гризтись, у нас, в провінції, все спокійніше (в усіх сенсах до речі))
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asti
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