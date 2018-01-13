amatorodessa написав:Если гривни заходят в банк со своего счета ФОП из другого банка, то финмон может тригеррнуть ? Ведь в этом случае это просто перевод собственных средств и их происхождение очевидно банку получателюИгорь Алексеевич написав:Вчера Спорт прислал сообщение. Инструкция, как не попасть под фин и какие нужны в случае чего документы. МТБ мне звонил, срочно приехать и переделать анкету. Так же др. тоже звонили и говорили, что зачастил играть в карусель, а в анкете не соответствуют доходы.
Спорт на гор. линии сказали, если превысите хоть на 100грн от указанной суммы в анкете, то глюкнут. Начали строго относится к суммам. Можно переделать анкету, но тогда по списку им документы.
Или все равно проверяют чтобы месячный приход не превышал сумму дохода в анкете?
Могут. Потребуют деку за 23год. Глючат сейчас жестоко, даже если вы налом принесёте в кассу. Но если есть доки, то некоторые моментом разблокируют, а есть банки, которые треплет нервы несколько дней и даже мес.