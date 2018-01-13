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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 12:22

  amatorodessa написав:
Игорь Алексеевич написав:Вчера Спорт прислал сообщение. Инструкция, как не попасть под фин и какие нужны в случае чего документы. МТБ мне звонил, срочно приехать и переделать анкету. Так же др. тоже звонили и говорили, что зачастил играть в карусель, а в анкете не соответствуют доходы.
Спорт на гор. линии сказали, если превысите хоть на 100грн от указанной суммы в анкете, то глюкнут. Начали строго относится к суммам. Можно переделать анкету, но тогда по списку им документы.
Если гривни заходят в банк со своего счета ФОП из другого банка, то финмон может тригеррнуть ? Ведь в этом случае это просто перевод собственных средств и их происхождение очевидно банку получателю
Или все равно проверяют чтобы месячный приход не превышал сумму дохода в анкете?

Могут. Потребуют деку за 23год. Глючат сейчас жестоко, даже если вы налом принесёте в кассу. Но если есть доки, то некоторые моментом разблокируют, а есть банки, которые треплет нервы несколько дней и даже мес.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:51

  Игорь Алексеевич написав:Потребуют деку за 23год

А шо такое дека? Это ОК-7 или справка о доходах из налоговой? И какой совокупный доход их устраивает? Например, я работаю в трёх местах с официальным трудоустройством, и это видно в ОК-7. Но, у меня есть другие доходы, с которых тоже уплаены налоги, и это видит только справка из налоговой. Что конкретно спрашивают?
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:59

deneg net ,

шо такое дека?


Декларация наверное.
Писал выше: Моня на приход из ПУМБа с моей же карты 200к грн возбудилась. Но ОК-7 устроил их.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:06

  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Потребуют деку за 23год

А шо такое дека? Это ОК-7 или справка о доходах из налоговой? И какой совокупный доход их устраивает? Например, я работаю в трёх местах с официальным трудоустройством, и это видно в ОК-7. Но, у меня есть другие доходы, с которых тоже уплаены налоги, и это видит только справка из налоговой. Что конкретно спрашивают?

Ответил в личку.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:36

  Hotab написав:deneg net ,

шо такое дека?


Декларация наверное.
Писал выше: Моня на приход из ПУМБа с моей же карты 200к грн возбудилась. Но ОК-7 устроил их.

У меня моня возбудилась даже на 60к ухода на пианино. Пришлось звонить на гарячку, пояснять шо это мои карты в обоих банках. Разблочили без доков
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:46

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  deneg net написав:У меня моня возбудилась даже на 60к ухода на пианино.

Возбудилась именно финмоном и доки не спросила?! Подозреваю, что это была типа защита от мошенников. Совсем другая тема.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:30

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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:31

  amatorodessa написав:Если гривни заходят в банк со своего счета ФОП из другого банка, то финмон может тригеррнуть ? Ведь в этом случае это просто перевод собственных средств и их происхождение очевидно банку получателю
Или все равно проверяют чтобы месячный приход не превышал сумму дохода в анкете?

Если вы фоп то в анкету они автоматически пишут фоп так как видят вашу регистрацию по открытым реестрам, в кабинете налоговой можете посмотреть счета банков, которые знают про вас, что вы фоп, то что они обязаны личные 2620 счета ставить на учет в налоговую. Могу сделать вывод что финмон намного лояльнее к переводам на свои 2620 счета с своего 2600, куча банков принимали спокойно по 100-150к за раз, во многих никаких справок не требовали т.к. видят что перевод пришел от своего ИНН, в назначении можно писать "перевод личных средств".
Из ряда упоротых оказался только Газ, который считает лимит накопительно и сказал что сумма операций превысила 400к, и пока справки не дашь, никаких бабок не видать
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