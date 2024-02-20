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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:30
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USD: 37.9719 -> 38.2847 (+0.3128) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 40.8919 -> 41.2403 (+0.3484) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 38.2847 -> 38.4756 (+0.1909) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.2403 -> 41.5421 (+0.3018) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Додано: Вів 20 лют, 2024 22:19
vitaliiangel написав:
В Идее на Л.Толстого мне сразу сказали валюты не бывает, инкассация снижает рентабельность отделения.
Тоже самое и с полтавой. Они говорят: либо покупай в каруселе и жди когда принесут, либо открывай депо на 3 мес, тогда привезёт инкасс. Типа тоже им не выгодно гонять инкасс за твои 50к. И в укркапе такая же постанова. Но, тут хоть обозначают, что если наберётся покупателей от 5к валюты, то привезут за один раз на всех.
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