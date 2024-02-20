RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 20.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.9719 -> 38.2847 (+0.3128) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 40.8919 -> 41.2403 (+0.3484) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7576
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 21.02.2024

Код: Виділити все
USD: 38.2847 -> 38.4756 (+0.1909) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.2403 -> 41.5421 (+0.3018) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7576
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:19

  vitaliiangel написав: В Идее на Л.Толстого мне сразу сказали валюты не бывает, инкассация снижает рентабельность отделения.

Тоже самое и с полтавой. Они говорят: либо покупай в каруселе и жди когда принесут, либо открывай депо на 3 мес, тогда привезёт инкасс. Типа тоже им не выгодно гонять инкасс за твои 50к. И в укркапе такая же постанова. Но, тут хоть обозначают, что если наберётся покупателей от 5к валюты, то привезут за один раз на всех.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3151
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 22.02.2024

Код: Виділити все
USD: 38.4756 -> 38.6237 (+0.1481) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 41.5421 -> 41.7213 (+0.1792) ₴/€ 🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7576
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:32

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 38.4756 -> 38.6237 (+0.1481) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 41.5421 -> 41.7213 (+0.1792) ₴/€ 🔺🔺


Цікаво - як довго і до якої стелі триватиме подорожчання?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9591
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 408409410411
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 129, 130, 131
Scholar » Суб 13 січ, 2018 11:08
1307 315567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2024 09:16
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 10:54
6 5974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 07:40
88 43345
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 21:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5713)
21.02.2024 15:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.