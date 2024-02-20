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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 20.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.9719 -> 38.2847 (+0.3128) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 40.8919 -> 41.2403 (+0.3484) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 21.02.2024

Код: Виділити все
USD: 38.2847 -> 38.4756 (+0.1909) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.2403 -> 41.5421 (+0.3018) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:19

  vitaliiangel написав: В Идее на Л.Толстого мне сразу сказали валюты не бывает, инкассация снижает рентабельность отделения.

Тоже самое и с полтавой. Они говорят: либо покупай в каруселе и жди когда принесут, либо открывай депо на 3 мес, тогда привезёт инкасс. Типа тоже им не выгодно гонять инкасс за твои 50к. И в укркапе такая же постанова. Но, тут хоть обозначают, что если наберётся покупателей от 5к валюты, то привезут за один раз на всех.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 22.02.2024

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USD: 38.4756 -> 38.6237 (+0.1481) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 41.5421 -> 41.7213 (+0.1792) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:32

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 38.4756 -> 38.6237 (+0.1481) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 41.5421 -> 41.7213 (+0.1792) ₴/€ 🔺🔺


Цікаво - як довго і до якої стелі триватиме подорожчання?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 23.02.2024

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USD: 38.6237 -> 38.4803 (-0.1434) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 41.7213 -> 41.728  (+0.0067) ₴/€ 🔺
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:59

Из Укрэксима не понадобившиеся для онлайн-покупки валюты гривнеостатки можно вывести (безналом или через кассу, через менеджера) без комисий ?
гривневой депокарты нет.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:00

сломанная карусель

для чего уже эта карусель, когда длительное время одни минуса.
Да странная ситуация, такого по-моему не было чтобы так долго ....хотя все понимают что это все искусственно)
Raymond
 
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