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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:30
Курсы НБУ на 20.02.2024
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:30
Курсы НБУ на 21.02.2024
Додано: Вів 20 лют, 2024 22:19
Тоже самое и с полтавой. Они говорят: либо покупай в каруселе и жди когда принесут, либо открывай депо на 3 мес, тогда привезёт инкасс. Типа тоже им не выгодно гонять инкасс за твои 50к. И в укркапе такая же постанова. Но, тут хоть обозначают, что если наберётся покупателей от 5к валюты, то привезут за один раз на всех.
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:30
Курсы НБУ на 22.02.2024
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:32
Цікаво - як довго і до якої стелі триватиме подорожчання?
Додано: Чет 22 лют, 2024 15:30
Курсы НБУ на 23.02.2024
Додано: Чет 22 лют, 2024 15:59
Из Укрэксима не понадобившиеся для онлайн-покупки валюты гривнеостатки можно вывести (безналом или через кассу, через менеджера) без комисий ?
гривневой депокарты нет.
Додано: Чет 22 лют, 2024 19:00
сломанная карусель
для чего уже эта карусель, когда длительное время одни минуса.
Да странная ситуация, такого по-моему не было чтобы так долго ....хотя все понимают что это все искусственно)
Додано: Чет 22 лют, 2024 23:42
Нельзя.
У меня от прошлого обмена остались лишние 15 грн, думал использую в этом месяце - списали за обслуживание.
Так что с эксимом нужно быть предельно внимательным!
☝️☝️☝️
Додано: Чет 22 лют, 2024 23:44
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