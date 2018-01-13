RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:36

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

По аккорду уже второй день неактуальный курс в таблице, сломалось что то ?
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 06.01.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:37

  asti написав:
  flysoulfly написав:Из Укрэксима не понадобившиеся для онлайн-покупки валюты гривнеостатки можно вывести (безналом или через кассу, через менеджера) без комисий ?
гривневой депокарты нет.
Нельзя.

У меня от прошлого обмена остались лишние 15 грн, думал использую в этом месяце - списали за обслуживание
ну можно ж было временно опустошить саму карту, перекинув на "мої заощадження"(5% на остаток).

Итого: (запасной)выход грн. без комиссии только перебросом с "оптимальной"виртуалки на предварительно открытую в отделении гривнедепокарту? Интересно, большой ли гривнедепо и на какой срок будут вымагать?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 409410411412
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 129, 130, 131
Scholar » Суб 13 січ, 2018 11:08
1307 315971
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2024 09:16
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 10:54
6 5983
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 07:40
88 43352
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 21:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.