RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:36

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

По аккорду уже второй день неактуальный курс в таблице, сломалось что то ?
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 06.01.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:37

  asti написав:
  flysoulfly написав:Из Укрэксима не понадобившиеся для онлайн-покупки валюты гривнеостатки можно вывести (безналом или через кассу, через менеджера) без комисий ?
гривневой депокарты нет.
Нельзя.

У меня от прошлого обмена остались лишние 15 грн, думал использую в этом месяце - списали за обслуживание
ну можно ж было временно опустошить саму карту, перекинув на "мої заощадження"(5% на остаток).

Итого: (запасной)выход грн. без комиссии только перебросом с "оптимальной"виртуалки на предварительно открытую в отделении гривнедепокарту? Интересно, большой ли гривнедепо и на какой срок будут вымагать?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4405
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 26.02.2024

Код: Виділити все
USD: 38.4803 -> 38.3527 (-0.1276) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 41.7280 -> 41.5628 (-0.1652) ₴/€ 💎💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7579
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:39

В сибе сегодня можно было купить доллар по 37.65.
Длился этот праздник жизни примерно полчаса, потом исправили на 38.65.
Кто успел - тот успел )
23.02.2024 15:06 УкрСиб: 37.6500 -> 38.6500 грн/$ (+1.0000) 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
23.02.2024 14:30 УкрСиб: 38.7000 -> 37.6500 грн/$ (-1.0500) 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
23.02.2024 11:00 УкрСиб: 38.7500 -> 38.7000 грн/$ (-0.0500) 💎
22.02.2024 12:31 УкрСиб: 38.7600 -> 38.7500 грн/$ (-0.0100) 💎
21.02.2024 10:30 УкрСиб: 38.7500 -> 38.7600 грн/$ (+0.0100) 🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7579
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 409410411412
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 129, 130, 131
Scholar » Суб 13 січ, 2018 11:08
1307 315998
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2024 09:16
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 10:54
6 5983
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 07:40
88 43353
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 21:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5741)
23.02.2024 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.