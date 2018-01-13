|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:36
По аккорду уже второй день неактуальный курс в таблице, сломалось что то ?
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:37
asti написав:
Нельзя
flysoulfly написав:
Из Укрэксима не понадобившиеся для онлайн-покупки валюты гривнеостатки можно вывести (безналом или через кассу, через менеджера) без комисий ?
гривневой депокарты нет.
.
У меня от прошлого обмена остались лишние 15 грн, думал использую в этом месяце - списали за обслуживание
ну можно ж было временно опустошить саму карту, перекинув на "мої заощадження"(5% на остаток).
Итого: (запасной)выход грн. без комиссии только перебросом с "оптимальной"виртуалки на предварительно открытую в отделении гривнедепокарту? Интересно, большой ли гривнедепо и на какой срок будут вымагать?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4405
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1529 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 38.4803 -> 38.3527 (-0.1276) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 41.7280 -> 41.5628 (-0.1652) ₴/€ 💎💎
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7579
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1545 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:39
В сибе сегодня можно было купить доллар по 37.65.
Длился этот праздник жизни примерно полчаса, потом исправили на 38.65.
Кто успел - тот успел )
23.02.2024 15:06 УкрСиб: 37.6500 -> 38.6500 грн/$ (+1.0000) 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
23.02.2024 14:30 УкрСиб: 38.7000 -> 37.6500 грн/$ (-1.0500) 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
23.02.2024 11:00 УкрСиб: 38.7500 -> 38.7000 грн/$ (-0.0500) 💎
22.02.2024 12:31 УкрСиб: 38.7600 -> 38.7500 грн/$ (-0.0100) 💎
21.02.2024 10:30 УкрСиб: 38.7500 -> 38.7600 грн/$ (+0.0100) 🔺
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7579
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1545 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1307
|315998
|
Сер 21 лют, 2024 09:16
sens
|
|6
|5983
|
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
|
|88
|43353
|
|