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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:36
По аккорду уже второй день неактуальный курс в таблице, сломалось что то ?
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Igor3777
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:37
asti написав:
Нельзя
flysoulfly написав:
Из Укрэксима не понадобившиеся для онлайн-покупки валюты гривнеостатки можно вывести (безналом или через кассу, через менеджера) без комисий ?
гривневой депокарты нет.
.
У меня от прошлого обмена остались лишние 15 грн, думал использую в этом месяце - списали за обслуживание
ну можно ж было временно опустошить саму карту, перекинув на "мої заощадження"(5% на остаток).
Итого: (запасной)выход грн. без комиссии только перебросом с "оптимальной"виртуалки на предварительно открытую в отделении гривнедепокарту? Интересно, большой ли гривнедепо и на какой срок будут вымагать?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:30
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USD: 38.4803 -> 38.3527 (-0.1276) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 41.7280 -> 41.5628 (-0.1652) ₴/€ 💎💎
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:39
В сибе сегодня можно было купить доллар по 37.65.
Длился этот праздник жизни примерно полчаса, потом исправили на 38.65.
Кто успел - тот успел )
23.02.2024 15:06 УкрСиб: 37.6500 -> 38.6500 грн/$ (+1.0000) 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
23.02.2024 14:30 УкрСиб: 38.7000 -> 37.6500 грн/$ (-1.0500) 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
23.02.2024 11:00 УкрСиб: 38.7500 -> 38.7000 грн/$ (-0.0500) 💎
22.02.2024 12:31 УкрСиб: 38.7600 -> 38.7500 грн/$ (-0.0100) 💎
21.02.2024 10:30 УкрСиб: 38.7500 -> 38.7600 грн/$ (+0.0100) 🔺
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:36
Могут заставить доплатить.
В каком-то банке уже была подобная ситуация.
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asti
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:48
asti З особистого досвіду: раз так Моно продав - але нічого не просив повернути.
А от ПУМБ перераховував, правда там курс був в 100 раз нижче.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:54
В Конкорде когда-то также на такую акцию попал. Под лимит тогда наменял туда-сюда и ничего. Быстро очухались, но не пересчитали.
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Monk23
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:12
Пример УкрСиба банки восприняли без энтузиазма - несмотря на падение курса на межбанке практически до уровня 38,20 никто курсы обмена опускать не спешит - 38,55 пока что самое низкое из системных (МТБ) остальные ещё выше...//))
Ждём понедельника...
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asti
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Додано: Нед 25 лют, 2024 22:22
flysoulfly написав: asti написав:
Нельзя
flysoulfly написав:
Из Укрэксима не понадобившиеся для онлайн-покупки валюты гривнеостатки можно вывести (безналом или через кассу, через менеджера) без комисий ?
гривневой депокарты нет.
.
У меня от прошлого обмена остались лишние 15 грн, думал использую в этом месяце - списали за обслуживание
ну можно ж было временно опустошить саму карту, перекинув на "мої заощадження"(5% на остаток).
Ні, "Мої заощадження" не рятують від абонки, списують з них, якщо там щось є, так як цей продукт не депо, а субрахунок.
Ця опція працює так само, як і в Ощаді, де теж планового списання не уникнути "Мобільними заощадженнями", да й додатки в них майже ідентичні.
Тобто для уникнення абонплати треба тільки обнулити рахунок - поповнити телефон чи за інет сплатити й т.і.
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ГеннадийUA
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Додано: Нед 25 лют, 2024 22:57
ГеннадийUA написав: flysoulfly написав: asti написав:
У меня от прошлого обмена остались лишние 15 грн, думал использую в этом месяце - списали за обслуживание
ну можно ж было временно опустошить саму карту, перекинув на "мої заощадження"(5% на остаток).
Ні, "Мої заощадження" не рятують від абонки, списують з них, якщо там щось є, так як цей продукт не депо, а субрахунок.
Ця опція працює так само, як і в Ощаді, де теж планового списання не уникнути "Мобільними заощадженнями", да й додатки в них майже ідентичні.
Тобто для уникнення абонплати треба тільки обнулити рахунок - поповнити телефон чи за інет сплатити й т.і.
а до речі, там 15грн щомісячна абонка лише по гривневій "оптимальній"карці
й повністю відсутня по валютних "оптимальних"картках, так?
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flysoulfly
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