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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 08:55
flysoulfly написав:
а до речі, там 15грн щомісячна абонка лише по гривневій "оптимальній"карці
й повністю відсутня по валютних "оптимальних"картках, так?
Мені це не відомо, ще не разу не знімало. По грн. в останній раз зняло одразу після поповнення рахунка, хоча до цього завжди встигав зробити обмін, було кілька годин до зняття абонки. Долар більше двох хвилин на віртуалці не знаходився, може не встигали, а може й немає.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 15:30
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