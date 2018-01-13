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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:55

  flysoulfly написав: :(
а до речі, там 15грн щомісячна абонка лише по гривневій "оптимальній"карці
й повністю відсутня по валютних "оптимальних"картках, так?

Мені це не відомо, ще не разу не знімало. По грн. в останній раз зняло одразу після поповнення рахунка, хоча до цього завжди встигав зробити обмін, було кілька годин до зняття абонки. Долар більше двох хвилин на віртуалці не знаходився, може не встигали, а може й немає.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:17

райф онлайн

До речі, наразі в додатку ліміт в гривнях, 50000 грн саме на обмін за курсом додатку, не НБУ.
$1300 купити не дає.
sergey_sryvkin
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