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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:04
Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Щось обмінки не дуже в це вірять, на вечір трохи вверх.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:30
Zochan написав:
Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Щось обмінки не дуже в це вірять, на вечір трохи вверх.
Виходить, що обмінки вчора ввечері отримали інсайд.
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