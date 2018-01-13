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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 411412413414
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:04

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Щось обмінки не дуже в це вірять, на вечір трохи вверх.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:30

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Zochan написав:
Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Щось обмінки не дуже в це вірять, на вечір трохи вверх.
Виходить, що обмінки вчора ввечері отримали інсайд.
Zochan
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 411412413414
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