Щось обмінки не дуже в це вірять, на вечір трохи вверх.Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:04
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Щось обмінки не дуже в це вірять, на вечір трохи вверх.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:30
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Виходить, що обмінки вчора ввечері отримали інсайд.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:20
Zochan , Зебра казав «летим вниз до 34», попрощався з форумом і курс полетів до 38+.
Тепер І.О. ображено попрощався. Мабуть тепер не те що 37.5 влітку, а хоча б 39 втримати…
Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:24
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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