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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:55

  flysoulfly написав: :(
а до речі, там 15грн щомісячна абонка лише по гривневій "оптимальній"карці
й повністю відсутня по валютних "оптимальних"картках, так?

Мені це не відомо, ще не разу не знімало. По грн. в останній раз зняло одразу після поповнення рахунка, хоча до цього завжди встигав зробити обмін, було кілька годин до зняття абонки. Долар більше двох хвилин на віртуалці не знаходився, може не встигали, а може й немає.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 27.02.2024

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USD: 38.3527 -> 38.3361 (-0.0166) ₴/$ 💎
EUR: 41.5628 -> 41.5985 (+0.0357) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 28.02.2024

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EUR: 41.5985 -> 41.7179 (+0.1194) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:17

райф онлайн

До речі, наразі в додатку ліміт в гривнях, 50000 грн саме на обмін за курсом додатку, не НБУ.
$1300 купити не дає.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 29.02.2024

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USD: 38.4249 -> 38.2077 (-0.2172) ₴/$ 💎💎💎💎💎
EUR: 41.7179 -> 41.2968 (-0.4211) ₴/€ 💎💎💎💎💎
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:13

эксим аппка $ уже минимум с 13:10 светит 38.40
flysoulfly
 
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Курсы НБУ на 01.03.2024

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USD: 38.2077 -> 38.0492 (-0.1585) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.2968 -> 41.2035 (-0.0933) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 04.03.2024

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USD: 38.0492 -> 38.1575 (+0.1083) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 41.2035 -> 41.2635 (+0.0600) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 15:54

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Обратил внимание что по ПУМБу часто указан не правильный (более низкий) курс чем по реальному обмену в ПУМБ онлайн. Вот и сейчас - уже несколько часов назад он в таблице не изменно = 38,4 хотя в пумб онлайн он минимум 3 часа как 38,5. Похожая ситуация была 26 февраля - специально не мониторил - просто собирался покупать валюту не посмотрел в приложение - завел деньги и обнаружил что курс немного иной - тогда тоже минимум 2 часа до очередного обновления он светился на 10 коп. ниже чем в реале. Причем в эти 2 часа курсы по другим банкам менялись, но по пумбе стоял
Не жалуюсь - меня все устраивает - просто констатирую факт. По программе 200к кстати картина аналогичная
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:13

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  WallNutPen написав:Обратил внимание что по ПУМБу часто указан не правильный (более низкий) курс чем по реальному обмену в ПУМБ онлайн.
так, ці пумбівці вже геть розслабилися, не слідкують за таблицею та не оновлюють курс у ПУМБ онлайн 😴
otshelnick1
 
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