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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 411412413414
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:59

  WallNutPen написав:Обратил внимание что по ПУМБу часто указан не правильный (более низкий) курс чем по реальному обмену в ПУМБ онлайн. Вот и сейчас - уже несколько часов назад он в таблице не изменно = 38,4 хотя в пумб онлайн он минимум 3 часа как 38,5. Похожая ситуация была 26 февраля - специально не мониторил - просто собирался покупать валюту не посмотрел в приложение - завел деньги и обнаружил что курс немного иной - тогда тоже минимум 2 часа до очередного обновления он светился на 10 коп. ниже чем в реале. Причем в эти 2 часа курсы по другим банкам менялись, но по пумбе стоял
Не жалуюсь - меня все устраивает - просто констатирую факт. По программе 200к кстати картина аналогичная

Курсы Пумбы берутся с сайта, а не с приложухи.
В приложухе используется защита, которую я обходить не умею.
А на сайте - обновляется с запозданием в пару часов, увы.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 05.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.1575 -> 38.3135 (+0.1560) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.2635 -> 41.5433 (+0.2798) ₴/€ 🔺🔺🔺
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Повідомлень: 7595
З нами з: 27.12.17
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  #<1 ... 411412413414
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