RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 411412413414
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:59

  WallNutPen написав:Обратил внимание что по ПУМБу часто указан не правильный (более низкий) курс чем по реальному обмену в ПУМБ онлайн. Вот и сейчас - уже несколько часов назад он в таблице не изменно = 38,4 хотя в пумб онлайн он минимум 3 часа как 38,5. Похожая ситуация была 26 февраля - специально не мониторил - просто собирался покупать валюту не посмотрел в приложение - завел деньги и обнаружил что курс немного иной - тогда тоже минимум 2 часа до очередного обновления он светился на 10 коп. ниже чем в реале. Причем в эти 2 часа курсы по другим банкам менялись, но по пумбе стоял
Не жалуюсь - меня все устраивает - просто констатирую факт. По программе 200к кстати картина аналогичная

Курсы Пумбы берутся с сайта, а не с приложухи.
В приложухе используется защита, которую я обходить не умею.
А на сайте - обновляется с запозданием в пару часов, увы.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 05.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.1575 -> 38.3135 (+0.1560) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.2635 -> 41.5433 (+0.2798) ₴/€ 🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 06.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.3135 -> 38.3943 (+0.0808) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 41.5433 -> 41.6463 (+0.1030) ₴/€ 🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Кто может объяснить снятие с Глобуса без % (50к трек, не 200к)?
тут
Банк Глобус
dazdimon11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 05.03.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:36

  dazdimon11 написав:Кто может объяснить снятие с Глобуса без % (50к трек, не 200к)?
тут
Банк Глобус

снятие без комиссии только через депозит, надо иметь поточный рахунок. на него падает депо. депо каждый месяц можно пополнять с 50к. но в глобусе синие вперемежку с затертым мотлохом к счастью хоть 96 не дают
kuzmich
 
Повідомлень: 316
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:44

Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:51

  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00

а що у ньому спеціального ? :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 19.02.14
Подякував: 551 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:00

Курсы НБУ на 07.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.3943 -> 38.2664 (-0.1279) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 41.6463 -> 41.5918 (-0.0545) ₴/€ 💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:33

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00

а що у ньому спеціального ? :)


а напомните, по какому курсу они прошлый раз так же специально заманили?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4495
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 411412413414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 138, 139, 140
Scholar » Суб 13 січ, 2018 11:08
1399 324155
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 бер, 2024 15:58
moveton
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 10:54
6 6033
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 07:40
88 43470
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 21:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.