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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 411412413414
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:59

  WallNutPen написав:Обратил внимание что по ПУМБу часто указан не правильный (более низкий) курс чем по реальному обмену в ПУМБ онлайн. Вот и сейчас - уже несколько часов назад он в таблице не изменно = 38,4 хотя в пумб онлайн он минимум 3 часа как 38,5. Похожая ситуация была 26 февраля - специально не мониторил - просто собирался покупать валюту не посмотрел в приложение - завел деньги и обнаружил что курс немного иной - тогда тоже минимум 2 часа до очередного обновления он светился на 10 коп. ниже чем в реале. Причем в эти 2 часа курсы по другим банкам менялись, но по пумбе стоял
Не жалуюсь - меня все устраивает - просто констатирую факт. По программе 200к кстати картина аналогичная

Курсы Пумбы берутся с сайта, а не с приложухи.
В приложухе используется защита, которую я обходить не умею.
А на сайте - обновляется с запозданием в пару часов, увы.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 05.03.2024

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USD: 38.1575 -> 38.3135 (+0.1560) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.2635 -> 41.5433 (+0.2798) ₴/€ 🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 06.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.3135 -> 38.3943 (+0.0808) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 41.5433 -> 41.6463 (+0.1030) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:23

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Кто может объяснить снятие с Глобуса без % (50к трек, не 200к)?
тут
Банк Глобус
dazdimon11
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:36

  dazdimon11 написав:Кто может объяснить снятие с Глобуса без % (50к трек, не 200к)?
тут
Банк Глобус

снятие без комиссии только через депозит, надо иметь поточный рахунок. на него падает депо. депо каждый месяц можно пополнять с 50к. но в глобусе синие вперемежку с затертым мотлохом к счастью хоть 96 не дают
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:44

Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:51

  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00

а що у ньому спеціального ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:00

Курсы НБУ на 07.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.3943 -> 38.2664 (-0.1279) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 41.6463 -> 41.5918 (-0.0545) ₴/€ 💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:33

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00

а що у ньому спеціального ? :)


а напомните, по какому курсу они прошлый раз так же специально заманили?
flysoulfly
 
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