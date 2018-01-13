|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 бер, 2024 16:59
WallNutPen написав:
Обратил внимание что по ПУМБу часто указан не правильный (более низкий) курс чем по реальному обмену в ПУМБ онлайн. Вот и сейчас - уже несколько часов назад он в таблице не изменно = 38,4 хотя в пумб онлайн он минимум 3 часа как 38,5. Похожая ситуация была 26 февраля - специально не мониторил - просто собирался покупать валюту не посмотрел в приложение - завел деньги и обнаружил что курс немного иной - тогда тоже минимум 2 часа до очередного обновления он светился на 10 коп. ниже чем в реале. Причем в эти 2 часа курсы по другим банкам менялись, но по пумбе стоял
Не жалуюсь - меня все устраивает - просто констатирую факт. По программе 200к кстати картина аналогичная
Курсы Пумбы берутся с сайта, а не с приложухи.
В приложухе используется защита, которую я обходить не умею.
А на сайте - обновляется с запозданием в пару часов, увы.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7599
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1548 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Пон 04 бер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 38.1575 -> 38.3135 (+0.1560) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 41.2635 -> 41.5433 (+0.2798) ₴/€ 🔺🔺🔺
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7599
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1548 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Вів 05 бер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 38.3135 -> 38.3943 (+0.0808) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 41.5433 -> 41.6463 (+0.1030) ₴/€ 🔺🔺
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7599
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1548 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:23
Кто может объяснить снятие с Глобуса без % (50к трек, не 200к)?
тутБанк Глобус
-
dazdimon11
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 05.03.24
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 22:36
dazdimon11 написав:
Кто может объяснить снятие с Глобуса без % (50к трек, не 200к)?
тутБанк Глобус
снятие без комиссии только через депозит, надо иметь поточный рахунок. на него падает депо. депо каждый месяц можно пополнять с 50к. но в глобусе синие вперемежку с затертым мотлохом к счастью хоть 96 не дают
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 316
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:44
Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7599
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1548 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:51
mustbe написав:
Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
а що у ньому спеціального ?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2020
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:00
- Код: Виділити все
USD: 38.3943 -> 38.2664 (-0.1279) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 41.6463 -> 41.5918 (-0.0545) ₴/€ 💎
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7599
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1548 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:33
sergey_sryvkin написав: mustbe написав:
Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
а що у ньому спеціального ?
а напомните, по какому курсу они прошлый раз так же специально заманили?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4495
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1547 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1399
|324155
|
|
|6
|6033
|
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
|
|88
|43470
|
|