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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 бер, 2024 18:39
deneg net написав: sergey_sryvkin написав: mustbe написав:
Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
а що у ньому спеціального ?
Для таких специалистов, как мы
последние разы я с перепугу по 38.40-38.50 откупал (2 месяца назад после сдач по 39+). Оказалось: зря. Такой специалист
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