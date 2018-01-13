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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:39

  deneg net написав:
  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00

а що у ньому спеціального ? :)

Для таких специалистов, как мы :wink:
последние разы я с перепугу по 38.40-38.50 откупал (2 месяца назад после сдач по 39+). Оказалось: зря. Такой специалист :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:16

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:21

  otshelnick1 написав:
  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...

мне на почту
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:20

  otshelnick1 написав:
  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...

в додатку є
larynya
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:35

  flysoulfly написав:а напомните, по какому курсу они прошлый раз так же специально заманили?

Это не Sens был на черную пятницу?
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:42

  olexander_schur написав:
  flysoulfly написав:а напомните, по какому курсу они прошлый раз так же специально заманили?
Это не Sens был на черную пятницу?
Именно, сегодня забирал 2500 синими,
так что всё нормально))
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