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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 бер, 2024 18:39
deneg net написав: sergey_sryvkin написав: mustbe написав:
Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
а що у ньому спеціального ?
Для таких специалистов, как мы
последние разы я с перепугу по 38.40-38.50 откупал (2 месяца назад после сдач по 39+). Оказалось: зря. Такой специалист
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Додано: Сер 06 бер, 2024 19:16
mustbe написав:
Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...
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Додано: Сер 06 бер, 2024 19:21
otshelnick1 написав: mustbe написав:
Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...
мне на почту
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Додано: Сер 06 бер, 2024 21:20
otshelnick1 написав: mustbe написав:
Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...
в додатку є
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Додано: Сер 06 бер, 2024 21:35
flysoulfly написав:
а напомните, по какому курсу они прошлый раз так же специально заманили?
Это не Sens был на черную пятницу?
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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:42
olexander_schur написав: flysoulfly написав:
а напомните, по какому курсу они прошлый раз так же специально заманили?
Это не Sens был на черную пятницу?
Именно, сегодня забирал 2500 синими,
так что всё нормально))
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Додано: Сер 06 бер, 2024 23:41
otshelnick1 написав: mustbe написав:
Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...
В мене немає ні в додатках, на на пошті. Напевно порахували, що їхній акційний курс мене не зацікавить
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Додано: Чет 07 бер, 2024 08:47
olexander_schur написав: flysoulfly написав:
а напомните, по какому курсу они прошлый раз
так же специально заманили?
Это не Sens был на черную пятницу?
нет. это и в Райфе с декабря было 2 или 3 подобных спец.акциии. И напаривали по курсам гораздо выше, чем Sense в ноябре.
У меня, кстати, тоже на этот раз никаких сообщений про акцию не пришло от Райфа: шотознают™
(я не куплю)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:33
Если заманивают, то тогда курс вниз?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:37
38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
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