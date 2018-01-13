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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:35
andriy_z написав:
38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
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Investor_K
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:38
Investor_K написав: andriy_z написав:
38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Чо там межик, 38.15 бу седня?
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Amethyst
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:43
Investor_K написав: andriy_z написав:
38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Хіба щоб не купляти в обміннику
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:46
Amethyst написав:
Чо там межик, 38.15 бу седня?
ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
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