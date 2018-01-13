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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:35

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  andriy_z написав:38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:38

  Investor_K написав:
  andriy_z написав:38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра

Чо там межик, 38.15 бу седня? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Investor_K написав:
  andriy_z написав:38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Хіба щоб не купляти в обміннику
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:46

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Amethyst написав:Чо там межик, 38.15 бу седня?


ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Investor_K написав:ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.


Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:41

  Andrey2512 написав:
  Investor_K написав:ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.

Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации

Вряд-ли ниже 38 уйдем...
В конце февраля уже была попытка - НБУ её пресёк...
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