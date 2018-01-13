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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:35
andriy_z написав:
38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
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Investor_K
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:38
Investor_K написав: andriy_z написав:
38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Чо там межик, 38.15 бу седня?
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Amethyst
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:43
Investor_K написав: andriy_z написав:
38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Хіба щоб не купляти в обміннику
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:46
Amethyst написав:
Чо там межик, 38.15 бу седня?
ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:50
Investor_K написав:
ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации
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Andrey2512
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Додано: Чет 07 бер, 2024 12:41
Andrey2512 написав: Investor_K написав:
ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации
Вряд-ли ниже 38 уйдем...
В конце февраля уже была попытка - НБУ её пресёк...
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asti
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:13
сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
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cryptominer
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:30
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USD: 38.2664 -> 38.0836 (-0.1828) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.5918 -> 41.4883 (-0.1035) ₴/€ 💎💎
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mustbe
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:42
cryptominer написав:
Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
И где взяли?
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Investor_K
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:43
cryptominer написав:
Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг
то финмон и справку на бабло где взял
а не сказали: они сейчас суммы до НовогоГода
тоже приплюсовывают к тому "обороту" ?
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flysoulfly
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