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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:35

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  andriy_z написав:38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:38

  Investor_K написав:
  andriy_z написав:38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра

Чо там межик, 38.15 бу седня? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Investor_K написав:
  andriy_z написав:38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Хіба щоб не купляти в обміннику
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:46

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Amethyst написав:Чо там межик, 38.15 бу седня?


ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Investor_K написав:ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.


Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:41

  Andrey2512 написав:
  Investor_K написав:ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.

Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации

Вряд-ли ниже 38 уйдем...
В конце февраля уже была попытка - НБУ её пресёк...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:13

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 08.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.2664 -> 38.0836 (-0.1828) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.5918 -> 41.4883 (-0.1035) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:42

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  cryptominer написав:Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
И где взяли?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:43

  cryptominer написав:Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
а не сказали: они сейчас суммы до НовогоГода тоже приплюсовывают к тому "обороту" ?
flysoulfly
 
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