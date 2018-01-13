RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 412413414415
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:39

  deneg net написав:
  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00

а що у ньому спеціального ? :)

Для таких специалистов, как мы :wink:
последние разы я с перепугу по 38.40-38.50 откупал (2 месяца назад после сдач по 39+). Оказалось: зря. Такой специалист :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:16

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...
otshelnick1
 
Повідомлень: 195
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:21

  otshelnick1 написав:
  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...

мне на почту
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3155
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:20

  otshelnick1 написав:
  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...

в додатку є
larynya
 
Повідомлень: 36
З нами з: 23.02.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:35

  flysoulfly написав:а напомните, по какому курсу они прошлый раз так же специально заманили?

Это не Sens был на черную пятницу?
olexander_schur
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 23.08.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:41

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

otshelnick1 написав:
  mustbe написав:Райф:
Лише 07 березня 2024 року купуйте валюту в додатку за спеціальним курсом, з 9:30 до 17:00
куди саме надійшло сповіщення? У мене знову нічого немає...
В мене немає ні в додатках, на на пошті. Напевно порахували, що їхній акційний курс мене не зацікавить
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4138
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 08:47

  olexander_schur написав:
  flysoulfly написав:а напомните, по какому курсу они прошлый раз так же специально заманили?
Это не Sens был на черную пятницу?
нет. это и в Райфе с декабря было 2 или 3 подобных спец.акциии. И напаривали по курсам гораздо выше, чем Sense в ноябре.
У меня, кстати, тоже на этот раз никаких сообщений про акцию не пришло от Райфа: шотознают™ :mrgreen: (я не куплю)
flysoulfly
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 08.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.2664 -> 38.0836 (-0.1828) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.5918 -> 41.4883 (-0.1035) ₴/€ 💎💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7603
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 11.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.0836 -> 38.141  (+0.0574) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 41.4883 -> 41.6957 (+0.2074) ₴/€ 🔺🔺🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7603
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 412413414415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 140, 141, 142
Scholar » Суб 13 січ, 2018 11:08
1411 325424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 бер, 2024 22:10
adj
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 10:54
6 6127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 07:40
88 44146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 21:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.