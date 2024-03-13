Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 бер, 2024 15:30
Код: Виділити все
USD: 38.3825 -> 38.4924 (+0.1099) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 41.9559 -> 42.0414 (+0.0855) ₴/€ 🔺
mustbe
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Додано: Сер 13 бер, 2024 15:30
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USD: 38.4924 -> 38.7878 (+0.2954) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.0414 -> 42.4183 (+0.3769) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Додано: Чет 14 бер, 2024 12:41
Investor_K В УКРЕКСІМА курс євро 38,80....цікаво чи вже змінили? бо в табличці ще світить
lenakurs
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Додано: Чет 14 бер, 2024 12:50
lenakurs написав:
В УКРЕКСІМА курс євро 38,80....цікаво чи вже змінили? бо в табличці ще світить
Это сбой, ошибка.
Через 10 мин нормализуется
mustbe
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Додано: Чет 14 бер, 2024 16:00
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USD: 38.7878 -> 38.6854 (-0.1024) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.4183 -> 42.287 (-0.1313) ₴/€ 💎💎
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Додано: Чет 14 бер, 2024 19:08
Шановний
mustbe
,
можете будь-ласка трохи підкорегувати іншу вашу таблицю
https://mustbe.pp.ua/kurs/
?
а то там деякі банки щось незрозуміле показують, деякі взагалі відсутні.
a77
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:30
Код: Виділити все
USD: 38.6854 -> 38.7998 (+0.1144) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 42.2870 -> 42.2452 (-0.0418) ₴/€ 💎
mustbe
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