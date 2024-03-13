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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 13.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.3825 -> 38.4924 (+0.1099) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 41.9559 -> 42.0414 (+0.0855) ₴/€ 🔺
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 14.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.4924 -> 38.7878 (+0.2954) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.0414 -> 42.4183 (+0.3769) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:41

Investor_K В УКРЕКСІМА курс євро 38,80....цікаво чи вже змінили? бо в табличці ще світить
lenakurs
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:50

  lenakurs написав:В УКРЕКСІМА курс євро 38,80....цікаво чи вже змінили? бо в табличці ще світить

Это сбой, ошибка.
Через 10 мин нормализуется
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 16:00

Курсы НБУ на 15.03.2024

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USD: 38.7878 -> 38.6854 (-0.1024) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.4183 -> 42.287  (-0.1313) ₴/€ 💎💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 19:08

Шановний mustbe,
можете будь-ласка трохи підкорегувати іншу вашу таблицю
https://mustbe.pp.ua/kurs/ ?
а то там деякі банки щось незрозуміле показують, деякі взагалі відсутні.
a77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 18.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.6854 -> 38.7998 (+0.1144) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 42.2870 -> 42.2452 (-0.0418) ₴/€ 💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:30

Курсы НБУ на 19.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.7998 -> 38.9744 (+0.1746) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.2452 -> 42.447  (+0.2018) ₴/€ 🔺🔺🔺
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:10

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 38.0836 -> 38.141  (+0.0574) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 41.4883 -> 41.6957 (+0.2074) ₴/€ 🔺🔺🔺

+0,83 грн за тиждень...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:25

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 38.0836 -> 38.141  (+0.0574) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 41.4883 -> 41.6957 (+0.2074) ₴/€ 🔺🔺🔺

+0,83 грн за тиждень...

не нагнетайте - этож не гривна - две в день
Rack
 
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