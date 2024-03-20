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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 414415416417
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 20.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.9744 -> 39.1338 (+0.1594) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.4470 -> 42.4641 (+0.0171) ₴/€ 🔺
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