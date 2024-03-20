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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 38.9744 -> 39.1338 (+0.1594) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.4470 -> 42.4641 (+0.0171) ₴/€ 🔺
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mustbe
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:30
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USD: 39.1338 -> 39.1399 (+0.0061) ₴/$ 🔺
EUR: 42.4641 -> 42.4394 (-0.0247) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Повідомлень: 7616
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1550 раз.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 19:10
А када Кліря сьогодні ще змінить поточний курс?
От до 23:00 ще може сьогодні змінити?
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Amethyst
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Додано: Чет 21 бер, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 39.1399 -> 38.9234 (-0.2165) ₴/$ 💎💎💎💎💎
EUR: 42.4394 -> 42.4693 (+0.0299) ₴/€ 🔺
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mustbe
-
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- Повідомлень: 7616
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1550 раз.
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