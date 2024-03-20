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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 20.03.2024

Код: Виділити все
USD: 38.9744 -> 39.1338 (+0.1594) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.4470 -> 42.4641 (+0.0171) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 21.03.2024

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USD: 39.1338 -> 39.1399 (+0.0061) ₴/$ 🔺
EUR: 42.4641 -> 42.4394 (-0.0247) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:10

А када Кліря сьогодні ще змінить поточний курс?
От до 23:00 ще може сьогодні змінити?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 22.03.2024

Код: Виділити все
USD: 39.1399 -> 38.9234 (-0.2165) ₴/$ 💎💎💎💎💎
EUR: 42.4394 -> 42.4693 (+0.0299) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:30

Курсы НБУ на 25.03.2024

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USD: 38.9234 -> 38.9075 (-0.0159) ₴/$ 💎
EUR: 42.4693 -> 42.1252 (-0.3441) ₴/€ 💎💎💎💎
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:37

mustbe а обменки на выходные как всегда прибавили в курсе доллара. Всё как всегда
Andrey2512
 
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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