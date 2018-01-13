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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:00

  mustbe написав:
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USD: 39.3430 -> 39.2273 (-0.1157) ₴/$ 💎💎💎
EUR: 42.6911 -> 42.442  (-0.2491) ₴/€ 💎💎💎

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