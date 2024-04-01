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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:00

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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:19

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

а шо, клир.дом убрал одномесячные валютные депозиты ? раньше "на замовлення" было, 32 дня, сейчас вижу 32 дня только для гривны, а для валюты только 94 дня минимум ...
a77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:37

  a77 написав:а шо, клир.дом убрал одномесячные валютные депозиты ? раньше "на замовлення" было, 32 дня, сейчас вижу 32 дня только для гривны, а для валюты только 94 дня минимум ...

Перевір в додатку. Походу такі да.... Нажаль...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:13

  ihorsic написав:
  a77 написав:а шо, клир.дом убрал одномесячные валютные депозиты ? раньше "на замовлення" было, 32 дня, сейчас вижу 32 дня только для гривны, а для валюты только 94 дня минимум ...

Перевір в додатку. Походу такі да.... Нажаль...

да, убрал. Можно списывать на утилизацию вместе с аккордом
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:07

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  kuzmich написав:да, убрал. Можно списывать на утилизацию вместе с аккордом
а чё на 3 не закинуть? Или 1 мес для обнала валюты без комсы?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  kuzmich написав:Можно списывать


Чортове колесо каруселі губить кабінки на ходу
daap
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 20:29

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

daap написав: колесо каруселі


Вже і слово таке забуте
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:11

  Andrey2512 написав:
  kuzmich написав:да, убрал. Можно списывать на утилизацию вместе с аккордом
а чё на 3 не закинуть? Или 1 мес для обнала валюты без комсы?

если для обнала так уж лучше райф, тот хоть дает синими и отделений полно, а не 1 шт в епенях
kuzmich
 
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