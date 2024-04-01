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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:00
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USD: 39.2214 -> 38.9974 (-0.2240) ₴/$ 💎💎💎💎💎
EUR: 42.3670 -> 42.1601 (-0.2069) ₴/€ 💎💎💎
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mustbe
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:19
а шо, клир.дом убрал одномесячные валютные депозиты ? раньше "на замовлення" было, 32 дня, сейчас вижу 32 дня только для гривны, а для валюты только 94 дня минимум ...
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a77
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:37
a77 написав:
а шо, клир.дом убрал одномесячные валютные депозиты ? раньше "на замовлення" было, 32 дня, сейчас вижу 32 дня только для гривны, а для валюты только 94 дня минимум ...
Перевір в додатку. Походу такі да.... Нажаль...
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ihorsic
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Додано: Нед 31 бер, 2024 09:13
ihorsic написав: a77 написав:
а шо, клир.дом убрал одномесячные валютные депозиты ? раньше "на замовлення" было, 32 дня, сейчас вижу 32 дня только для гривны, а для валюты только 94 дня минимум ...
Перевір в додатку. Походу такі да.... Нажаль...
да, убрал. Можно списывать на утилизацию вместе с аккордом
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kuzmich
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Додано: Нед 31 бер, 2024 11:07
kuzmich написав:
да, убрал. Можно списывать на утилизацию вместе с аккордом
а чё на 3 не закинуть? Или 1 мес для обнала валюты без комсы?
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Andrey2512
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:38
kuzmich написав:
Можно списывать
Чортове колесо каруселі губить кабінки на ходу
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daap
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Додано: Нед 31 бер, 2024 20:29
daap написав: колесо каруселі
Вже і слово таке забуте
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2XL
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Додано: Пон 01 кві, 2024 09:11
Andrey2512 написав: kuzmich написав:
да, убрал. Можно списывать на утилизацию вместе с аккордом
а чё на 3 не закинуть? Или 1 мес для обнала валюты без комсы?
если для обнала так уж лучше райф, тот хоть дает синими и отделений полно, а не 1 шт в епенях
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kuzmich
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