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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:43

Шановні знатоки!
Підкажіть будь ласка, може хто зтикався на практиці. В Україні обмєнки беруть без проблем євро п'ятисотки? Перший раз видали в Укргазі одну 500 євро, хотів поміняти в касі на сотки, касир відмовила. Купюра в непоганому стані 2002 року, може краще здати в інший банк, а потім через кілька днів забрати там сотками?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:31

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

положите обратно в Укргаз и долбите их каждый день, если по другому до них не доходит
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:06

  mogicanin1986 написав: В Україні обмєнки беруть без проблем євро п'ятисотки?
где-как.
На опте обычно без проблем. В банках тоже.
Просто, в принципе, покупатели 500-к сейчас немного специфичны. :) Вот, думаю, Сурки в чемоданах 500-ками вывозили.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:21

  a77 написав:а шо, клир.дом убрал одномесячные валютные депозиты ? раньше "на замовлення" было, 32 дня, сейчас вижу 32 дня только для гривны, а для валюты только 94 дня минимум ...

Вільний ощадний з достроковим розірванням. Розірвати в будь-який період. Але не пізніше, ніж за два дні потрібно подати письмову заяву у відділенні (п.3.15 Договору: При достроковому розірванні Договору, Вкладник протягом всього терміну розміщення вкладу, але не менше ніж за 2 робочі дні до бажаної дати повернення Вкладу подає до Банку відповідну заяву)
Golf_streem
 
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