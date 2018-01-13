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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 кві, 2024 10:30
flysoulfly написав: larynya написав:
В Україні обмєнки беруть без проблем євро п'ятисотки?
У меня в Днепре ,в обменнике ,тетя просила принести 500 евро, для каких то своих целей
наверное, у какого-нибудь Филатова дома где-то обои чуть надорвались, заклеить надо в тон.
Навпаки,в гаманець покласти 10000 уо по 500 менше місця при перевірці на кордоні
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:26
Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена
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