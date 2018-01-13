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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 кві, 2024 10:30
flysoulfly написав: larynya написав:
В Україні обмєнки беруть без проблем євро п'ятисотки?
У меня в Днепре ,в обменнике ,тетя просила принести 500 евро, для каких то своих целей
наверное, у какого-нибудь Филатова дома где-то обои чуть надорвались, заклеить надо в тон.
Навпаки,в гаманець покласти 10000 уо по 500 менше місця при перевірці на кордоні
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:26
Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена
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Додано: Чет 04 кві, 2024 12:28
WallNutPen написав:
Кассир Вали сказала что завтра будет льготный
Завтра увечері купити можна на 50 на рахунок чи без рахунку на менше 400
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Додано: Чет 04 кві, 2024 12:49
Golf_streem написав:
Вільний ощадний з достроковим розірванням. Розірвати в будь-який період. Але не пізніше, ніж за два дні потрібно подати письмову заяву у відділенні (п.3.15 Договору: При достроковому розірванні Договору, Вкладник протягом всього терміну розміщення вкладу, але не менше ніж за 2 робочі дні до бажаної дати повернення Вкладу подає до Банку відповідну заяву)
хм а разве комиссии не будет в таком случае при снятии? я помню в привате раньше если достроково рвешь, то тело депо только с комис отдают
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:31
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USD: 39.1953 -> 39.0201 (-0.1752) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 42.2643 -> 42.3485 (+0.0842) ₴/€ 🔺
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Додано: Чет 04 кві, 2024 16:52
WallNutPen написав:
Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена
по моему у них уже это второй месяц 7 числа
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