RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 417418419420
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:30

  flysoulfly написав:
  larynya написав:
В Україні обмєнки беруть без проблем євро п'ятисотки?

У меня в Днепре ,в обменнике ,тетя просила принести 500 евро, для каких то своих целей
наверное, у какого-нибудь Филатова дома где-то обои чуть надорвались, заклеить надо в тон.

Навпаки,в гаманець покласти 10000 уо по 500 менше місця при перевірці на кордоні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16347
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 11:26

Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена
WallNutPen
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 08.06.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:28

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  WallNutPen написав:Кассир Вали сказала что завтра будет льготный

Завтра увечері купити можна на 50 на рахунок чи без рахунку на менше 400
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16347
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:49

  Golf_streem написав:Вільний ощадний з достроковим розірванням. Розірвати в будь-який період. Але не пізніше, ніж за два дні потрібно подати письмову заяву у відділенні (п.3.15 Договору: При достроковому розірванні Договору, Вкладник протягом всього терміну розміщення вкладу, але не менше ніж за 2 робочі дні до бажаної дати повернення Вкладу подає до Банку відповідну заяву)

хм а разве комиссии не будет в таком случае при снятии? я помню в привате раньше если достроково рвешь, то тело депо только с комис отдают
kuzmich
 
Повідомлень: 322
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:31

Курсы НБУ на 05.04.2024

Код: Виділити все
USD: 39.1953 -> 39.0201 (-0.1752) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 42.2643 -> 42.3485 (+0.0842) ₴/€ 🔺
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7628
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:52

  WallNutPen написав:Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена

по моему у них уже это второй месяц 7 числа
larynya
 
Повідомлень: 38
З нами з: 23.02.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:09

  larynya написав:
  WallNutPen написав:Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена

по моему у них уже это второй месяц 7 числа

Валя це хто?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9796
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:54

  Investor_K написав:
  larynya написав:
  WallNutPen написав:Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена

по моему у них уже это второй месяц 7 числа

Валя це хто?

аваля так понятнее?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22761
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Аваль - это понятно.
Валя кто?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9796
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 417418419420
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 141, 142, 143
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1427 330495
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 бер, 2024 09:19
Hotab
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 6440
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 45335
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (424)
04.04.2024 20:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.