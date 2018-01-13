RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:27

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  deneg net написав:Секрет полишинеля.
Об этом и в иб написано и письмо на почту пришло

Хм... когда я написал свое сообщение на часах было 10:26 утра и ничего по этому поводу на сайте не было. На почту сообщение об данной акции пришло в 15:05. Понятно что если в 8 вечера прочитать мое утреннее сообщение - да ещё и после мыла от Вали то это как бы не кажется чем-то новым, но кто бы чего там себе не надумывал и не обзывал всякими заумными словосочетаниями - мое сообщение все таки имело все признаки НОВОСТИ, но момент его написания
WallNutPen
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 08.06.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:31

  Investor_K написав:Аваль - это понятно.
Валя кто?

райффайзен банк аваль
larynya
 
Повідомлень: 39
З нами з: 23.02.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:59

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

WallNutPen написав:Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена
Скільки минулого разу скинули, копійок 20? Не запам'ятав, бо не відчув тоді збудження
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4213
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 418419420421
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 141, 142, 143
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1427 330525
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 бер, 2024 09:19
Hotab
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 6446
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 45380
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.