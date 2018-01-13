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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 кві, 2024 23:27
deneg net написав:
Секрет полишинеля.
Об этом и в иб написано и письмо на почту пришло
Хм... когда я написал свое сообщение на часах было 10:26 утра и ничего по этому поводу на сайте не было. На почту сообщение об данной акции пришло в 15:05. Понятно что если в 8 вечера прочитать мое утреннее сообщение - да ещё и после мыла от Вали то это как бы не кажется чем-то новым, но кто бы чего там себе не надумывал и не обзывал всякими заумными словосочетаниями - мое сообщение все таки имело все признаки НОВОСТИ, но момент его написания
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:31
Investor_K написав:
Аваль - это понятно.
Валя кто?
райффайзен банк аваль
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:59
WallNutPen написав:Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена
Скільки минулого разу скинули, копійок 20? Не запам'ятав, бо не відчув тоді збудження
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