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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:27

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  deneg net написав:Секрет полишинеля.
Об этом и в иб написано и письмо на почту пришло

Хм... когда я написал свое сообщение на часах было 10:26 утра и ничего по этому поводу на сайте не было. На почту сообщение об данной акции пришло в 15:05. Понятно что если в 8 вечера прочитать мое утреннее сообщение - да ещё и после мыла от Вали то это как бы не кажется чем-то новым, но кто бы чего там себе не надумывал и не обзывал всякими заумными словосочетаниями - мое сообщение все таки имело все признаки НОВОСТИ, но момент его написания
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:31

  Investor_K написав:Аваль - это понятно.
Валя кто?

райффайзен банк аваль
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:59

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

WallNutPen написав:Кассир Вали сказала что завтра будет льготный (якобы вкусный) курс для валютообмена
Скільки минулого разу скинули, копійок 20? Не запам'ятав, бо не відчув тоді збудження
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:37

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

39.12 курс акційний в райфі. Різниця на пайці менше лесі. Сміявся.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:14

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Уже 39,07

Update: 38,99
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:41

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  serg1974 написав:Update: 38,99

о, черговий раунд від Райфа по відсіюванню клієнтів через блокування рахунків на невизначений термін під приводом фінмону.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:49

  serg1974 написав:Уже 39,07

Update: 38,99


застосунок в ауті
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:41

  adamsmittttt написав:неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку

кому треба (сусідні обмінки і ін.) ті заходять. а "ви йдіть купуйте в обмінках".
edgar_po
 
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