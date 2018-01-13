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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:14
Уже 39,07
Update: 38,99
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serg1974
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:41
serg1974 написав:
Update: 38,99
о, черговий раунд від Райфа по відсіюванню клієнтів через блокування рахунків на невизначений термін під приводом фінмону.
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edgar_po
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:49
serg1974 написав:
Уже 39,07
Update: 38,99
застосунок в ауті
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Melanor1
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:15
неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:41
adamsmittttt написав:
неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку
кому треба (сусідні обмінки і ін.) ті заходять. а "ви йдіть купуйте в обмінках".
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edgar_po
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:59
edgar_po написав: adamsmittttt написав:
неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку
кому треба (сусідні обмінки і ін.) ті заходять. а "ви йдіть купуйте в обмінках".
🏦 Найвигідніший курс долара в Райффайзен банку 38.99
🌚 На другому місці Укргаз.
🏦 НБУ 39.0201.
#raif #укргаз #курс | Чат
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sens
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 39.0201 -> 38.8437 (-0.1764) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 42.3485 -> 42.091 (-0.2575) ₴/€ 💎💎💎
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mustbe
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:51
sens написав: edgar_po написав: adamsmittttt написав:
неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку
кому треба (сусідні обмінки і ін.) ті заходять. а "ви йдіть купуйте в обмінках".
Найвигідніший курс долара в Райффайзен банку 38.99
На другому місці Укргаз.
НБУ 39.0201.
#raif #укргаз #курс | Чат
Троляка цей райф...
Почав з 39.12 і повільно опускав. Я бачив 38.97, було менше? )
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2XL
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