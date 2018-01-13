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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:14

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Уже 39,07

Update: 38,99
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:41

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  serg1974 написав:Update: 38,99

о, черговий раунд від Райфа по відсіюванню клієнтів через блокування рахунків на невизначений термін під приводом фінмону.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:49

  serg1974 написав:Уже 39,07

Update: 38,99


застосунок в ауті
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:41

  adamsmittttt написав:неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку

кому треба (сусідні обмінки і ін.) ті заходять. а "ви йдіть купуйте в обмінках".
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:59

  edgar_po написав:
  adamsmittttt написав:неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку

кому треба (сусідні обмінки і ін.) ті заходять. а "ви йдіть купуйте в обмінках".

🏦 Найвигідніший курс долара в Райффайзен банку 38.99

🌚 На другому місці Укргаз.

🏦 НБУ 39.0201.

#raif #укргаз #курс | Чат
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:30

Курсы НБУ на 08.04.2024

Код: Виділити все
USD: 39.0201 -> 38.8437 (-0.1764) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 42.3485 -> 42.091  (-0.2575) ₴/€ 💎💎💎
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:51

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

sens написав:
  edgar_po написав:
  adamsmittttt написав:неможливо зайти в застосунок Райф взагалі, якось некрасиво з їхнього боку

кому треба (сусідні обмінки і ін.) ті заходять. а "ви йдіть купуйте в обмінках".

Найвигідніший курс долара в Райффайзен банку 38.99

На другому місці Укргаз.

НБУ 39.0201.

#raif #укргаз #курс | Чат
Троляка цей райф...
Почав з 39.12 і повільно опускав. Я бачив 38.97, було менше? )
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Коли райф робить акцію кращого курсу - потім пізніше у інших банків ще меньше курс. Я вже знаю цей трюк - чекай зниження курсу
daap
 
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2XL нет. не было меньше чем ,97
serg1974
 
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